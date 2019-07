Slovenca brez avtov na Hrvaškem Dnevnik Ob koncu tedna so neznani vlomilci obiskali počitniški hišici v Bašaniji in Zambratiji, ukradli avtomobilske ključe in se odpeljali z avtomobiloma lastnikov. Kot je sporočila policija, sta bila v obeh primerih oškodovana slovenska državljana.

