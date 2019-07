Na območju Umaga so minuli konec tedna tatovi vdrli v dve počitniški hiši in ukradli dva avtomobila. Slovenske lastnike so oškodovali za več deset tisoč evrov. Do prve tatvine je prišlo v Bašaniji, neznani storilec je skozi balkonska vrata vdrl v počitniško hišo ter iz nje odnesel denarnice, ure in mobitel. Našel je tudi avtomobilske ključe in ukradel volkswagen tiguan s slovenskima registrskima t ...