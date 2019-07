Od 23. julija do 3. avgusta bo na Bledu potekal 29. Okarina Festival Bled, ki bo v dvanajstih dneh ponudil 12 brezplačnih koncertov vrhunskih glasbenih skupin in izvajalcev z vseh koncev sveta. Na festivalu bodo med drugim nastopili ameriška afrobeat zasedba Antibalas, Ravid Kahalani in zasedba Yemen Blues, legendarni jamajški jazz pianist Monty Alexander, ameriška roots rock zasedba Larkin Poe ...