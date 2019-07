Blues, jazz ... Primorske novice Sinoči se je s koncertom španske zasedbe Vigüela na Bledu začel največji slovenski festival etno glasbe. Na 29. Okarini se bo do 3. avgusta zvrstilo ducat vrhunskih glasbenih skupin in posameznikov z vseh koncev sveta, napovedujejo organizatorji. Vsi koncerti na Okarini bodo tudi letos brezplačni in vsi, tako na gradu kakor na promenadi tik ob jezeru, se bodo začeli ob 20.30.

