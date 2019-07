Kot smo poročali, je sinoči nekaj pred 19. uro je v Naselju heroja Maroka v Sevnici zagorelo v kleti večstanovanjskega objekta. Gasilci PGD Sevnica so požar pogasili in evakuirali stanovalce. Tokrat pa ni šlo brez poškodb. Poškodovanega stanovalca so sprva oskrbeli gasilci, reševalci pa so ga odpeljali v novomeško bolnišnico. Več podrobnih informacij o stanju poškodovane osebe zaenkrat ni. preberi ...