Madžar tri slovenska podjetja oškodoval za 350.000 evrov Primorske novice Koprski kriminalisti so vložili kazensko ovadbo zoper 32-letnega Madžara s stalnim prebivališčem v Italiji in njegovo družbo s sedežem v Novi Gorici, ki se ukvarja z žaganjem in impregniranjem lesa, ker je oškodoval tri slovenska podjetja za skupaj približno 352.000 evrov. Grozi mu do deset let zapora.

