Španci izločili olimpijske prvake Srbe RTV Slovenija Vaterpolisti Španije so v četrtfinalu svetovnega prvenstva v Gvangdžu z 12:9 izločili olimpijske in evropske prvake Srbe. Za naslov poleg Špancev v igri ostajajo še Hrvati, Madžari in Italijani.

