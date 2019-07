Na 30. mednarodnem atletskem mitingu (v sredo ob 18. uri na Portovalu) so prijavljeni tekmovalci in tekmovalke iz 14 držav – Avstrije, Bosne in Hercegovine, Cipra, Črne Gore, Hrvaške, Finske, Italije, Južne Afrike, Katarja, Latvije, Namibije, Slovaške, Srbije in Slovenije. preberite več »