Mercator naj bi del Fortenove grupe postal do konca novembra 24ur.com Predsednik upravnega odbora Fortenove grupe Maksim Poletajev pričakuje, da bo slovenski trgovec Mercator del skupine, ki je prevzela zdravi del hrvaškega Agrokorja, postal do konca novembra. V Fortenovi želijo letos v Mercatorju zmanjšati razmerje med dolgovi in dobičkom pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo na manj kot pet.

