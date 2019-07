Predsednik upravnega odbora Fortenove grupe Maksim Poletajev pričakuje, da bo slovenski trgovec Mercator del skupine, ki je prevzela zdravi del hrvaškega Agrokorja, postal do konca novembra. V Fortenovi želijo letos v Mercatorju zmanjšati razmerje med dolgovi in dobičkom pred obrestmi, davki, odpisi in amortizacijo (EBTDA) na manj kot pet.