Lahka planinska pot še zdaleč ne pomeni, da bo šlo zlahka ali celo v natikačih Sportal Planinske poti v slovenskih gorah so glede na tehnično zahtevnost razvrščene v tri kategorije: kot lahke, zahtevne in zelo zahtevne planinske poti. Marsikdo pridevnik lahka jemlje preveč zlahka in zamenjuje z navadnim sprehodom. Kakšna sploh je razlika med temi tremi kategorijami planinskih poti?

