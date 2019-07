Na Planinski zvezi Slovenije (PZS) so opozorili, da je tudi lahka planinska pot lahko fizično naporna in zahteva veliko pozornosti. Prvi korak k varnejšemu obisku gora je načrtovanje poti in pridobivanje informacij o njeni zahtevnosti in dolžini. Cilj moramo prilagoditi svojim sposobnostim in se v gore odpraviti s primerno opremo, so sporočili.