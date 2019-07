Tajni ukazi za nezakonita vračanja Dnevnik „Tako jaz kot moji kolegi policisti smo nezakonito vračali migrante iz Zagreba na mejo Hrvaške z Bosno in Hercegovino in s Srbijo. Običajno smo jih pripeljali pred zeleno mejo in jim rekli, naj gredo nazaj v Bosno ali Srbijo. Nismo jih evidentirali....

