Evropski vročinski rekordi: v Bordeauxu izmerili 41,2 stopinje Celzija Primorske novice V Belgiji in na Nizozemskem so meteorologi danes zabeležili rekordno visoke temperature, živo srebro se je povzpelo do rekordov tudi v več mestih v Franciji, kjer v več departmajih veljajo omejitve pri uporabi vode. Nov vročinski val v zahodni Evropi povzroča tudi težave v prometu in sproža varnostna opozorila.

