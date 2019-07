Po Evropi tudi danes padajo vročinski rekordi Primorske novice Milijoni ljudi v zahodni Evropi se tudi danes dušijo v izjemni vročini, zaradi katere so že padli novi temperaturni rekordi, med drugim v Franciji, Nemčiji, na Nizozemskem in Veliki Britaniji. V belgijskem Liegu pa so že v sredo namerili rekordnih 40,2 stopinje Celzija. Osvežitev prihaja konec tedna.

