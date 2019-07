V sporu zaradi hranjenja mačk na Krku laže poškodovana Slovenka Primorske novice Slovenska državljanka je bila laže poškodovana v sporu z zakonskim parom iz Hrvaške, ki je izbruhnil zaradi hrane za mačke v kraju Draga Bašćanska na otoku Krk, so potrdili na hrvaški policiji. Povedali so, da so sodniku za prekrške zaradi kaljenja reda in miru ovadili vse tri udeležence verbalnega in fizičnega spopada.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Hrvaška Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Sergej Racman

Alenka Bratušek

Rok Kronaveter

Aleš Šabeder