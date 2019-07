V desetih dneh storil 19 kaznivih dejanj SiOL.net Piranski policisti so zaključili preiskavo serije kaznivih dejanj in za 38-letnika iz Trbovelj podali kazensko ovadbo za skupno 19 premoženjskih kaznivih dejanj, od različnih vrst tatvin do goljufij. Vsa dejanja naj bi osumljeni storil med 30. junijem in 10. julijem v občini Piran, točneje na območju Lucije, Fiese in Pacuga.

