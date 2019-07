Kradel kot sraka, vendarle je vseeno spet na prostosti Dnevnik Piranski policisti so končali preiskavo serije tatvin in goljufij ter ovadili 38-letnika iz Trbovelj. Kljub temu da je bilo proti njemu vloženih že veliko ovadb in je pri nezakonitostih pokazal zelo veliko vztrajnosti, so ga izpustili.

