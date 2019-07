Ukrajina zasegla ruski tanker SiOL.net Ukrajina je danes sporočila, da je zasegla ruski tanker, ker je bil lani novembra vpleten v pomorski spor v Kerški ožini v bližini polotoka Krim. Ukrajinske oblasti so ladjo ustavile, ko je vplula v pristanišče Izmail, ter zasegle dokumente in zaslišale posadko, ki so jo kasneje izpustili, poročajo tuje tiskovne agencije.

Sorodno







Oglasi