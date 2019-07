Ukrajina objavila posnetek zasega ruskega tankerja 24ur.com Po zasegu ruskega tankerja Nejma so znova narasle napetosti med Rusijo in Ukrajino, ki trajajo vse od odstavitve takratnega ukrajinskega predsednika Viktorja Janukoviča in ruske priključitve Krima. Ukrajinske oblasti so tanker zasegle, ker je lani novembra blokiral tri ukrajinske ladje.

Sorodno







Oglasi