Bizarno početje Romuna: na bencinski črpalki se je sprehajal s prižgano cigareto in polival bencin Reporter Murskosoboški policisti so v sredo okrog 20. ure na območju Lendave aretirali 53-letnega Romuna, ki se je v okolici vozil z ukradenim vozilom italijanskih registrskih številk. Pred tem je v jutranjih urah v Dolgi vasi na javnem mestu kršil javni red in mi

Sorodno















Oglasi Omenjeni Romunija Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Luka Dončić

Alenka Bratušek

Ksenija Klampfer

Aljaž Bedene