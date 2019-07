Makedonec v Prekmurju z nožem hudo porezal partnerko in zbežal pred policisti Reporter Murskosoboški policisti so zaradi suma kaznivega dejanja poskusa umora odvzeli prostost 32-letnemu državljanu Severne Makedonije. Osumljeni naj bi po prepiru z nožem porezal partnerko, ki so jo odpeljali v murskosoboško bolnišnico. Kako hudo je žrtev pošk

Sorodno





























Oglasi Omenjeni Makedonija

Murska Sobota Najbolj brano Osebe dneva Miro Cerar

Janez Janša

Marjan Šarec

Alenka Bratušek

Ivan Zidar