Nanizali pet zaporednih zmag, nato pa so jih v četrtfinalu ustavili Portugalci 24ur.com Slovenska rokometna reprezentanca se žal ni prebila v polfinale SP do 21 let v Španiji. Portugalska je na četrtfinalni tekmi ustavila zmagovalni niz naše izbrane vrste in se veselila z izidom 26:25. Slovenija tekmovanje nadaljuje po dnevu počitka, ko bo odigrala prvo od dveh tekem za razvrstitev med 5. in 8. mestom.

Sorodno











Oglasi