Slovenci po hudem boju med osem najboljših! Sportal Rokometna reprezentanca do 21 let se je na svetovnem prvenstvu v Španiji uvrstila med osem najboljših. V osmini finala je z 32:28 premagala trdoživo Južno Korejo in se prebila v četrtfinale, kjer se bodo Slovenci že v četrtek za polfinale udarili z zmagovalko dvoboja med Portugalsko in Nemčijo.

