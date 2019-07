Mladi slovenski rokometaši navdušujejo: Ekipni duh ključ do uspeha Dnevnik Mladi slovenski rokometaši navdušujejo na svetovnem prvenstvu do 21 let. Igralci selektorja Saše Praprotnika so skupinski del končali neporaženi, za nagrado pa jih jutri čaka obračun osmine finala proti reprezentanci Južne Koreje.

