Na primorski avtocesti zastoji, ponekod promet ovirajo nevihte 24ur.com Na primorski avtocesti je je na več odsekih med Postojno in Vrhniko proti Ljubljani promet upočasnjen, potovalni čas pa se podaljša za več kot pol ure. Na nekaterih mejnih prehodih so čakalne dobe, ponekod pa promet ovirajo nevihte. Prometno-informacijski center zato voznike znova poziva, naj ne ustavljajo pod nadvozi in v predorih.

Sorodno

Oglasi Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Alenka Bratušek

Rok Kronaveter

Marjan Šarec

Borut Pahor

Robert Koren