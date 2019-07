Promet po Sloveniji stoji tudi zaradi prometnih nesreč 24ur.com Trenutno je promet upočasnjen na primorski avtocesti na več odsekih med Postojno in Vrhniko proti Ljubljani, potovalni čas pa se podaljša za več kot pol ure. Vozniki čakajo v kolonah tudi zaradi prometnih nesreč: večkilometrski zastoj je na vzhodni mariborski obvoznici in na severni ljubljanski med Bežigradom in Tomaževim proti Zadobrovi. Obremenjene pa so tudi ceste do mejnih prehodov s Hrvaško....

