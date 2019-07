Na Dobu bodo ukrepali proti napadalcema na paznike Primorske novice V Zavodu za prestajanje kazni zapora Dob so danes podrobneje predstavili primera dveh nedavnih napadov na paznike. Vodja zavoda Lidija Pezdir Ristič je potrdila, da je v sredo na strožje varovanem oddelku zapora na Dobu prišlo do jutranjega in nato še večernega napada na pravosodna policista. Proti napadalcema oziroma obsojencema bodo ukrepali.

