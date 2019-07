Kaznjenec na Dobu preplezal ograjo in poskušal zbežati Reporter Iz zavoda za prestajanje kazni zapora na Dobu je včeraj poskušal pobegniti obsojenec. Poskus pobega so preprečili pravosodni policisti. Kot so sporočili iz Uprave RS za izvrševanje kazenskih sankcij, se je obsojenec pri poskusu pobega poškodoval, med prav

Sorodno









































Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Darko Milanič

Marjan Šarec

Zlatko Zahovič

Primož Roglič

Tina Trstenjak