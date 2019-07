Zaradi neplačanih regresov in nadur o tožbi razmišljajo tudi zaposleni 24ur.com Nad državno sekretarko Olgo Belec se zgrinjajo temni oblaki. Bivšo lastnico ter direktorico podjetja Hotela Diana je kazensko ovadila sedanja lastnica in direktorica zaradi suma goljufije in kršitve temeljnih pravic delavcev. V kazenski ovadbi ji očita še, da je del kupnine za hotel dobila kar na roko, da bi se izognila plačilu davka. Zaradi nepoplačanih regresov in več tisoč nadur zdaj o tožbi z...

Sorodno









Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Marjan Šarec

Rok Kronaveter

Janez Janša

Borut Pahor

Aleš Bržan