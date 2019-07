Bo deževje odplaknilo tudi na 59 km skrajšano 20. etapo? RTV Slovenija Po petkovi drami in zgodovinskem precedensu, ko so prvič sredi etape odpovedali cilj in prekinili dirkanje na francoski pentlji, vreme še naprej grozi najboljšim kolesarjem. Zaradi močnega deževja bi lahko celo odpovedali predzadnjo, 20. etapo Toura 2019.

