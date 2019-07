Policija nad tisoče protestnikov v Hongkongu spet s solzivcem 24ur.com V Hongkongu se je kljub prepovedi znova zbralo na tisoče protestnikov. Tudi tokrat so se pojavili konflikti s policijo, ki je uporabila solzivec. Kljub temu številni protestniki vztrajajo, saj so opremljeni z vodo, zalogami prve pomoči, čeladami in plinskimi maskami. Opozorili so tudi na nedavno nasilje, ko je protestnike napadla skupina zamaskiranih nasilnežev.

