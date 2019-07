Peking obsodil proteste in znova izrazil podporo voditeljici Hongkonga RTV Slovenija Peking je ostro obsodil proteste v Hongkongu, ki jih je označil za strašne incidente, ki so resno škodovali vladavini prava. Ob tem so kitajske oblasti znova izrekle podporo voditeljici Hongkonga Carrie Lam, prebivalce pa pozvale k nasprotovanju nasilja.

Sorodno









Oglasi Omenjeni Kitajska

MMC Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Primož Roglič

Darko Milanič

Marjan Šarec

Aljaž Bedene