V živo: kolesarji na močno skrajšani predzadnji etapi Toura #video SiOL.net Veliki finale letošnje Dirke po Franciji je pokvarilo vreme, po tem, ko so morali prireditelji zaradi hudega naliva s točo prekiniti 19. etapo takoj, ko so se začeli kolesarji spuščati s prelaza Iseran, so zaradi posledic neurij in napovedi novih neviht močno skrajšali tudi današnjo, 20. etapo. Namesto prvotnih 130 kilometrov od Albertvilla do Val Thorensa, bodo danes odpeljali le 59,5 kilometrov.

