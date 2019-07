Mandarićeva Olimpija je nočna mora Ljudskega vrta Sportal Pred današnjim večnim nogometnim derbijem, prvim v sezoni 2019/20, ki bo ob 20.30 v Ljudskem vrtu, smo se pozabavali s statistiko obračunov Maribora in Olimpije na Štajerskem, odkar so se Ljubljančani vrnili med prvoligaše. Kakšna je? In kakšna je statistika tekem Olimpije v Mariboru, odkar je njen predsednik postal Milan Mandarić?

