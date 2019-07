Maribor je imel 75 minut igralca več, a spet ni premagal Olimpije #video Sportal Derbi 3. kroga Prve lige Telekom Slovenije med Mariborom in Olimpijo v Ljudskem vrtu se je končal brez zadetkov. Prvaki odpora Ljubljančanov niso mogli streti, čeprav so od 15. minute igrali z igralcem več. V prvi nedeljski tekmi je Bravo v Ljubljani z 1:0 premagal Tabor Sežano in prišel do zgodovinskih prvih prvoligaških točk. V soboto je Triglav s 3:2 premagal Rudar iz Velenja. Na petkovi tekmi ...

