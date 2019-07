Mariborski navijači nezadovoljni s pristopom svojih ljubljencev #video Sportal Derbi med Mariborom in Olimpijo vedno bučno pospremijo tudi navijači obeh moštev. Nič drugače ni bilo v Ljudskem vrtu, kjer se je zbralo 6.600 gledalcev. Po tekmi so bili z remijem 0:0 bolj zadovoljni v taboru zelenih, saj so od 15. minute igrali z igralcem manj, hkrati pa je Olimpija po treh krogih na vrhu prvenstvene lestvice, medtem ko je Maribor z dvema točkama šele deveti.

