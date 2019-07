Milanič po derbiju zadovoljen in ponosen na svoje varovance RTV Slovenija "Taktično smo bili odlični, ne bom se oziral na zgrešeno podajo tu in tam, to je nogomet, to se dogaja," je po remiju na nedeljskem večnem derbiju proti Olimpiji (0:0) dejal trener Maribora Darko Milanič.

