Mariboru pojasnil, zakaj ima težave z Olimpijo, in mu zaželel srečo Sportal Nogometaši Olimpije so odmevne nastope v drugi polovici julija, v kateri so neporaženi, kronali z velikim remijem v Ljudskem vrtu (0:0). "Pokazali smo karakter, veličino kluba in prinesli veselje našim navijačem," je Safet Hadžić ponosen na izbrance, ki so od 15. minute igrali z igralcem manj. Trener Olimpije je pojasnil, zakaj imajo Mariborčani tolikšne težave s prebijanjem njegove obrambe.

Sorodno













Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Karl Erjavec

Primož Roglič

Darko Milanič

Marjan Šarec

Aljaž Bedene