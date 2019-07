Krive so zvezde; ogledali smo si Jupiter, Saturn, ... Lokalno.si V četrtek, 25. 7., smo na trati za kulturnim domom v sklopu projekta Medgeneracijski vrt v sodelovanju z Astronomskim društvom Javornik izvedli delavnico z naslovom »Krive so zvezde«. Najprej smo prisluhnili krajšemu predavanju o astronomiji, nato pa smo si skupaj čez teleskope ogledali zvezde in planete. Zaradi celodnevne oblačnosti je bil prvotno viden zgolj Jupiter, a se je nebo v času dogodk ...

