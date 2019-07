Na Krku tri vodne trombe Primorske novice Neurje je danes zajelo tudi Hrvaško. Na otoku Krku so se pojavile tri vodne trombe. Dež in silovit veter sta tudi v Zagrebu, na spletni strani poroča hrvaški Večernji list. Neurje je Istro in Kvarner doseglo že v soboto, za danes pa so za Istro, Kvarner in Primorje izdali rdeče opozorilo.

Sorodno











Oglasi Omenjeni Hrvaška

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Anja Klinar

Tim Gajser

Zlatko Zahovič

Rok Kronaveter

Peter John Stevens