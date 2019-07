Vaterpolo: Naslov svetovnih prvakov Italijanom, srebrna kolajna Špancem, bronasta pa Hrvatom Dnevnik Vaterpolisti Italije (na fotografiji) so na svetovnem prvenstvu v Gwangjuju osvojili naslov svetovnih prvakov, potem ko so v finalu prepričljivo z 10:5 (2:2, 3:1, 3:1, 2:1) premagali Španijo. Italijani so bili v napadu zelo razpoloženi, med strelce...

