Nove žrtve obračunov migrantskih tolp? V streljanju na jugu Francije umrli tudi nedolžni turisti! Nova24TV Na jugu Francije v mestecu Ollioules je prišlo do streljanja v katerem so bili trije mrtvi, še eden pa naj bi bil ranjen. Motiv streljanja in identiteta napadalca ostajata neznanka, francoski mediji pa ugibajo, da naj bi šlo za maščevanje, v navzkrižnem ognju pa so bili ujeti tudi nedolžni turisti. Do streljanja naj bi prišlo […]

Sorodno











Oglasi Omenjeni Francija

Le Monde Najbolj brano Osebe dneva Darko Milanič

Karl Erjavec

Metod Dragonja

Marjan Šarec

Alenka Bratušek