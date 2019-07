Grozljivo: Znano rusko blogerko mrtvo našli v kovčku z zarezo na vratu Nova24TV Rusijo je pretreslo grozljivo kriminalno dejanje. Znano blogerko, poimenovano Ekaterina K, so namreč našli mrtvo v njenem moskovskem stanovanju. Truplo z več vbodnimi ranami in zarezo v vratu so policisti odkrili kar v kovčku, kar je šokiralo številne Ekaterinine oboževalce, ki so mlado rusko blogerko, znano predvsem po svoji lepoti, pogosto primerjali celo z Audrey […]

