Ujeli in priprli Romune, ki so kradli po Sloveniji SiOL.net Policisti celjske policijske postaje za izravnalne ukrepe so prejšnji torek ob večernem nadzoru na avtocesti naleteli na tri romunske državljane, osumljene za velike tatvine na območju policijskih uprav Koper, Maribor in Celje. Kot so sporočili z omenjenih policijskih uprav, je bil zoper vse tri odrejen pripor.

