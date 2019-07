Ukradenih ur iz Kopra še niso uspeli prodati Primorske novice Tatovi, ki so v začetku prejšnjega tedna vlomili v trgovsko središče Planet Koper ter iz trgovine z urami in nakiti odnesla bogat plen, so že v priporu. Policisti so jih prijeli na avtocesti v bližini Celja, ko so nameravali zapustiti Slovenijo, plen pa bi prodali v tujini.

