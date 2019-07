Slovenija v Severni Makedoniji zgradila vodovod zurnal24.si V petek so v Severno makedonski občini Probištip svečano odprli nadgrajen sistem čistilne postaje za pitno vodo z ultra filtracijo, ter prenovljene in avtomatizirane črpalne postaje Ratavica, Zletovo in Dobrevo.

Sorodno Oglasi