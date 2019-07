Občina Probištip dobila najsodobnejši filtrirni sistem za pitno vodo razglej.se (Ljubljana, 29. Julij 2019) V petek, 26. julija 2019, so v Severno makedonski občini Probištip svečano odprli nadgrajen sistem čistilne postaje za pitno vodo z ultra filtracijo, ter prenovljene in avtomatizirane črpalne postaje Ratavica, Zletovo in Dobrevo. Skupna zmogljivost proizvedene pitne vode znaša 100 l/s, kar zadovoljuje današnje, pa tudi prihodnje potrebe občine. Izvedbo projekta […]

