Voditelji EU se niso dogovorili o nični stopnji ogljičnih izpustov do leta 2050 topnews.si Voditelji EU se konec junija niso dogovorili o predlaganem cilju odpravljanja emisij ogljikovega dioksida do leta 2050, ker so Poljska, Madžarska in Češka ostro nasprotovale predlogu, so povedali viri iz EU. Kompromisno besedilo, ki so ga sprejeli voditelji držav članic, omenja cilj doseganja ničelnih izpustov toplogrednih plinov v skladu s Pariškim sporazumom o podnebnih spremembah, […]

