Med preiskavo nasilja v družini odkrili prepovedano drogo in orožje #foto SiOL.net Policisti policijske postaje Gorišnica so pred dnevi prejeli prijavo nasilja v družini. 33-letni moški naj bi zaradi ljubosumja nad svojo 24-letno partnerko kar štiri leta izvajal psihično in fizično nasilje. Partnerki je med drugim grozil, da bo pobil njeno družino in zažgal njene svojce, če bo njegovo ravnanje prijavila policiji. Potem ko so prejeli prijavo, so policisti med preiskavo v hiši osu...

